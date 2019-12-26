شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع العراقية: ضبط 40 عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، ضبط 40 عبوة ناسفة فى جزيرة مكيشيفة فى محافظة صلاح الدين من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - إن "قطعات (وحدات) قيادة عمليات سامراء ومن خلال واجب مسح وتفتيش لجزيرة مكيشيفة، تمكنت من العثور على 40 عبوة قمعية ناسفة وعبوة عبارة عن جلكان سعة 20 لترا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف أنه "من خلال ورود معلومات استخبارية دقيقة تم إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب)".

كانت وزارة الدفاع العراقية، أكدت أن القوات الأمنية، ستبقى سورا يحمى الوطن من كل من تسول له نفسه المساس بأمن العراق والمواطنين.

وقالت الوزارة، الثلاثاء، إن المقاتلين الشجعان من أبناء القوات المسلحة، بجميع تشكيلاتها من الجيش والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبى والبشمركة وأبناء العشائر، سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء وكتبوا بدمائهم وتضحياتهم قصة نصر كبير على قوى الظلام، وألحقوا الهزيمة بالتنظيمات الإرهابية التى أرادت النيل من أمن وكرامة المواطنين".