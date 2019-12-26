شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الجامعة العربية يؤكد خطورة التدخلات غير العربية فى أزمتى ليبيا واليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خطورة التدخلات غير العربية فى النزاعات التي تشهدها ليبيا واليمن ودورها السلبى فى مفاقمتها، جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية، مساء اليوم الخميس، خلال لقاء أبو الغيط فى مسقط مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علويى

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط استمع من الوزير بن علوي إلى تقديراته بشأن الوضع في كل من ليبيا واليمن، وأنهما اتفقا على أن الحلول السياسية هي الكفيلة بمعالجة هذه الأزمات، حيث أكد أبو الغيط خطورة التدخلات غير العربية في هذه النزاعات ودورها السلبي في مفاقمتها.

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وأضاف المصدر أن أبوالغيط استعرض مع وزير خارجية السلطنة أوضاع الجامعة العربية، مؤكداً أن الأزمات العربية انعكست على إمكانياتها وفاعليتها، وأن الاستقطابات القائمة تضع حدوداً لحركتها.

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط أعرب - لوزير خارجية سلطنة عُمان - عن تمنياته بالشفاء العاجل وطول العمر للسلطان قابوس بن سعيد، مُشيداً بدوره المؤثر في المنطقة، وبحكمته المشهودة في إدارة الشأن الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.

ولفت المصدر إلى أن اللقاء تناول آخر مستجدات الوضع العربي، سواء على صعيد الأزمة الليبية أو اليمنية أو السورية، والوضع في كل من لبنان والعراق.