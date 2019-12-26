شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطلق مشروعاً لردع مخاطر طائرات من دون طيار بتكلفة 10 ملايين دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحكومة الكويتية باتخاذ خطوات فعلية لتعزيز المنظومة الأمنية الوقائية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متصاعدة، حيث أعدت وزارة الداخلية الكويتية مشروعاً لردع الطائرات من دون طيار (درون) تصل تكلفته إلى 10 ملايين ديناروكشفت مصادر مطلعة لصحيفة الرأى الكويتية أن مشروع وزارة الداخلية يرتكز على أجهزة للردع والتشويش على الطائرات من دون طيار، وذلك باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوقائي، ولما للتطورات الإقليمية من آثار على مختلف الأصعدة الأمنية، وهو ما يتوجب معه مواجهة الطائرات الموجهة بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تمنع وقوع كوارث على المنشآت الحيوية أو القصور الأميرية أو استخدامها في عمليات التهريب بالسجون.



وأشارت المصادر إلى أن «المشروع يتضمن تأمين الحماية لثلاثة من أهم الأماكن حيوية في الكويت وتشمل القصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية ومطار الكويت»، مبينة أن «وزارة الداخلية أجرت دراسة وافية لأجهزة الردع المتاحة، واطلعت على عروض متعددة للتوصل إلى المواصفات التي تناسب الاحتياجات الأمنية».



وأفادت المصادر أن «وزارة الداخلية خاطبت وزارة المالية للموافقة على البدء في إجراءات التعاقد اللازمة، مبينة أن التكلفة التقديرية موزعة بحدود 7 ملايين دينار لتغطية مطار الكويت بكامل مدارجه و3 ملايين لحماية القصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية».



يُذكر أن طائرات «درون» باتت تشكّل قلقاً متزايداً لدى الأجهزة الأمنية في مختلف الدول بعد تزايد استخدامها في تنفيذ عمليات هجومية أو تجسسية، وآخرها الهجوم الذي تعرّضت له السعودية، والذي أفادت تحليلات استخباراتية غربية أن الطائرات مرّت فوق الكويت قبل وصولها إلى أهدافها في المملكة.