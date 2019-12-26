شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن العودة إلى "سياسة الاغتيالات" ردا على صواريخ قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن عودة تل أبيب إلى "سياسة الاغتيالات" بحق المسؤولين عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة، وأكد كاتس عضو المجلس الوزارى المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، فى حديث لـ "إذاعة الجيش" اليوم الخميس، أن "جهود الاستخبارات الإسرائيلية على الأرض تتركز حاليا على تحديد من يقف وراء إطلاق الصواريخ على غلاف غزة من داخل القطاع بغية اغتياله" حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

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وجاء هذا بعد يوم من الحادث الثانى من نوعه منذ بداية العام الجاري، حيث اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قطع كلمته أمام مؤيديه فى مدينة عسقلان ومغادرة الفعالية إثر دوى صفارات الإنذار بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة اعترضته "القبة الحديدية"، وفى وقت سابق من العام الجاري، اغتالت إسرائيل فى غزة القيادى فى "سرايا القدس"، بهاء أبو العطا، الذى كانت تعده مسؤولا عن إطلاق صواريخ عبر حدود القطاع.

وتمارس حكومة الاحتلال الإسرائيلى أسلوب المقامرة فى التعاطى مع الأزمات التي تعصف بها، وذلك باستدعاء ورقة التصعيد العسكرى فى قطاع غزة سواء بشن عدوان على القطاع أو اغتيال قيادات تتبع الفصائل الفلسطينية، وهو ما أقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلى الشهر الماضي باغتيال القائد فى الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى بهاء أبو العطا.