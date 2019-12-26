"الوطني السوري" يحبط هجوما لـ"ي ب ك" الإرهابي في تل أبيض

تل أبيض / الخليج 365

أحبط الجيش الوطني السوري، هجوما بشاحنة صغيرة فخخها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في منطقة تل أبيض المحررة في إطار عملية "نبع السلام".

وقال محمد جراح، الضابط في الجيش الوطني، للأناضول: "ضبط جنودنا أثناء عمليات بحث وتفتيش، شاحنة صغيرة من طراز مرسيدس مفخخة، قدمت من المنطقة المحتلة من قبل تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، إلى المنطقة الآمنة".

وأشار أن منطقة تل أبيض شهدت خلال وقت سابق عدة تفجيرات بسيارات مفخخة، نفذها "ي ب ك/ بي كا كا".

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وأضاف جراح: "تمكنا من منع التفجير الإرهابي الذي كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.