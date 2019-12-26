فصائل المعارضة تستعيد 7 قرى شمالي سوريا

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

استعادت فصائل المعارضة السورية، الخميس، 7 قرى من قوات النظام وحلفائه جنوبي منطقة خفض التصعيد، شمالي سوريا.

وقالت مصادر في المعارضة لمراسل الخليج 365، إن الفصائل استعادت السيطرة على قرى دار السلام، والعامودية، وبابولين، وصيهان، والصالحية، وكفرباسين، وتقانة، إلى جانب جسر حيش الذي يستخدمه النازحون للفرار من المنطقة.

وبذلك انخفض عدد القرى التي سيطر عليها النظام وحلفاؤه منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من 40 إلى 33 قرية.

وبدأ الهجوم البري لقوات النظام وحلفائه في 20 ديسمبر الجاري، حيث ركز النظام قصفه على مدينتي معرة النعمان وسراقب في ريف إدلب الجنوبي.

وتشارك في الهجوم، مجموعات إرهابية مدعومة إيرانيا، والفيلق الخامس المعروف باسم "قوات النمر"، التي تقودها قوات روسية خاصة، وتدعمها من الجو قوات النظام وحلفاؤه.

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وسقط أكثر من 225 قتيلا مدنيا، بينهم 73 طفلا، في قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

فيما بلغ مجموع النازحين في الفترة ذاتها 215 ألف مدني، بحسب جمعية "منسقوا الاستجابة المدنية في الشمال السوري".

وقتل أكثر من 1500 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.