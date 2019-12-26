ترامب: تركيا تعمل على وقف مذابح روسيا وإيران والنظام السوري بإدلب

مصطفى كامل/ الخليج 365

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن تركيا تعمل جاهدة على وقف "مذابح" ترتكبها روسيا وإيران والنظام السوري في إدلب (شمال).

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في طريقها إلى قتل آلاف المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب. لا تفعلوا ذلك! تعمل تركيا جاهدة لوقف هذه المذبحة".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

Advertisements

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.‎

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.