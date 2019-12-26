ليبيا.. مقتل مدنيين اثنين جراء قصف طيران حفتر لـ"الزاوية"

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن مستشفى الزاوية التعليمي غربي ليبيا، الخميس، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين جراء القصف الذي استهدف المدينة من قبل الطيران التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الحكومة الليبية، في بيان، سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف طيران حربي داعم لحفتر، صيدلية ومحلات تجارية بمدينة الزاوية (غرب)، دون ذكر عدد بعينه.

غير أن المستشفى تحدث في بيان له عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين، مشيرا إلى أن المصابين جروحهم خطيرة، وخمسة منهم في العناية المركزة.

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واستنكر المستشفى (حكومي) القصف الجوي العشوائي الذي تتعرض له مدينة الزاوية .

و"الزاوية"، ضمن عدة مدن أعلنت حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر، الذي يقود هجوما على العاصمة طرابلس، منذ أشهر محاولًا السيطرة عليها.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.