الكرملين: الأراضي الليبية أصبحت ملاذا للمرتزقة والإرهابيين

موسكو/ ديمتري تشيرجيو/ الخليج 365
أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الأراضي الليبية أصبحت ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، وللعناصر الإرهابية.
جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين، الخميس، في العاصمة موسكو، حول احتمال وجود مرتزقة روس في ليبيا.
وقال بيسكوف "نتيجة لتدخلات دول معروفة جيدا لتدمير بنية الدولة الليبية، أصبحت ليبيا ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، والعناصر الإرهابية".
وأضاف أن بلاده قلقة بشأن الوضع في ليبيا، مشيرا أن مواطني مختلف الدول يشاركون في النزاعات بليبيا كمرتزقة، وأن من المستحيل السيطرة على حركة جميع المواطنين.
ولفت إلى وجود عدد كبير من المواطنين الروس في السجون التي يسيطر عليها تنظيم "ي ب ك" الإرهابي في سوريا، إضافة لوجود مواطنين من فرنسا ودول أوروبية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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