العثور على شواهد قبور تعود إلى مئات السنين أثناء تنفيذ مشروع بمكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687هـ، أثناء القيام بمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد.
وقالت الأمانة في بيان لها: «أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها الى عام ٦٨٧ هـ وسيتم التنسيق لتسليمها الى جهات الاختصاص» .
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