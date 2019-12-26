- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، مباراته الودية الأولى أمام نظيره الأردن في الرابعة مساءً بتوقيت ماليزيا (الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة)، على ملعب شاه علم بمدينة كوالالمبور، ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
ميدانيًّا: أدّى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والذي عمد إلى تطبيق مناورة تكتيكية دفاعية على كامل مساحة الملعب.
من جهة أخرى: واصل لاعب خط الوسط أيمن الخليف، برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر السعودي تحت 23 يواجه الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.