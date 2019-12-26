شرطة الرياض تطيح بـ50 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة

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صحيفة الخليج الالكترونية
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27-1441/4/28هـ عن القبض على (50) خمسين متهمًا في قضايا تحرش مختلفة.
جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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