شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مقيم غرقاً بشاطيء المجيرمة في «الليث» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهدت منطقة شاطيء مجيرمة التابعة لمحافظة الليث، اليوم الخميس، وفاة مقيم ثلاثيني من الجنسية البرماوية غرقا. وكان مركز صحي المجيرمة بالليث، قد استقبل جثة المقيم، الذي توفى غرقًا في منطقة شاطئ المجيرمة التابع لمحافظة الليث. وعلى الفور باشرت شرطة محافظة الليث ملف الحادث؛ لإكمال التحقيقات وكشف ملابسات وفاة المقيم.

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