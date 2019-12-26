شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 رجلًا و29 امرأة خالفوا لائحة الذوق العام في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ضبطت الجهات الأمنية في منطقة الرياض 51 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام منهم (22) رجلًا و(29) امرأة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ ، فقد جرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 – 1441/4/28 هـ ضبط (51) مخالفًا، (22) رجلًا و(29) امرأة.

وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.