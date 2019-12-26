شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكشف عن أعداد الأبل المُسجلة بمشروع الترقيم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مقطعي فيديو توعويين، أحدهما احتوى تعريفاً بمشروع ترقيم الإبل الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة وأهدافه، والثاني للتعريف بخطوات التسجيل في المشروع وتقديم طلب ترقيم الإبل.

Advertisements

وأوضحت الوزارة في المقطع الأول الذى نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر” ، أن مشروع ترقيم الإبل الذي أطلقته وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، يهدف لإثبات سلالة الإبل المحلية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى مثل نادي الإبل ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، للمحافظة على السلالات المحلية، ورسم خريطة جينية لها.

كما يهدف مشروع ترقيم الإبل لإنشاء قاعدة بيانات على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة لملاك الإبل والإبل نفسها البالغ عددها تقريباً 1.2 مليون متن، وكذلك للحد من الإبل السائبة والتقليل من الحوادث المرورية.

وأوضحت الوزارة، أن ترقيم الإبل يجري عبر زراعة شريحة صغيرة في رقبة الإبل بحجم حبة الأرز، يصعب انتزاعها لصغر حجمها، كما أنها لا تسبب ضرراً للحيوان، مبينة أنها أنهت ترقيم نحو 300 ألف متن منذ انطلاقة المشروع وحتى الآن ، وفي المقطع الثاني شرحت الوزارة طريقة التسجيل عبر موقعها الإلكتروني لطلب ترقيم الإبل.