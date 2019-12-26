شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. الإطاحة بـ 50 متهماً في وقائع تحرش والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري ، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 – 1441/4/28 هـ عن القبض على (50) خمسين متهماً في قضايا تحرش مختلفة.
وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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