شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تبادل المنح الدراسية بين الاردن والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالمملكة الأردنية الدكتور محى الدين توق، لدى لقائه اليوم الخميس، وفداً صينيا برئاسة رئيس مجلس إدارة جامعة الدراسات الأجنبية فى بكين وانج دينج هوا تبادل المنح بين البلدين الصديقين لدراسة اللغتين العربية والصينية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، ناقش الجانبان خلال اللقاء، الذى حضره السفير الصينى فى عمان بان ويفان والمستشار الثقافي في السفارة الصينية في عمان يانغ رونغها تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين، خاصةً فى مجال التعليم العالى.

واكد الدكتور توق عمق العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، مشيراً الى ان عدد الطلبة الصينيين الدارسين في الجامعات الأردنية بمختلف الدرجات بلغ (500) طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة الاردنيين الدراسين في الجامعات الصينية واغلبهم تخصص الطب 600 طالب .

واكد ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعم الجامعات الأردنية لاستقطاب الطلبة العرب والأجانب للدراسة فى المملكة وبمختلف التخصصات، خاصة وأن الجامعات الأردنية تقدم برامج بتخصصات حديثة تتواءم ومتطلبات سوق العمل .

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وقدم توق للوفد الصيني توضيحاً حول آلية اعتراف الوزارة بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، مؤكداً أن الوزارة تعترف مباشرة بالجامعة التي يقع ترتيبها بين أول (500) جامعة على مستوى العالم في حين أن الجامعات التي يزيد ترتيبها عن (500) يجب عليها تقديم طلب إعتراف إلكترونى من خلال الموقع الرسمى للوزارة وتحميل جميع الوثائق المعززة اللازمة مع هذا الطلب .

بدوره، اشار وانج دينج هوا الى أن جامعة الدراسات الأجنبية فى بكين تعد الجامعة الأولى على مستوى الصين الشعبية فى تدريس اللغويات، وتقوم بتدريس (101) لغة أجنبية من ضمنها اللغة العربية وذلك فى إطار سعيها لنشر اللغة والثقافة العربية.

واكد وانغ دينغ هوا رغبة الجامعة بزيادة أعداد الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الصينية ودمجهم في الثقافة الصينية عن طريق دراسة اللغة الصينية، إضافة إلى تقديم المزيد من المنح الدراسية لهم، مشيرا الى ان الأردن يعد من أكثر الدول جذباً للطلبة الصينيين لما يتمع به عوامل جذب ومنها الأمن والاستقرار.

من جهته قال السفير الصيني بعمان بان ويفان أن بلاده تتميز بوجود عدد من المعاهد التقنية والتطبيقية، مشيرا الى انه تم افتتاح أكاديمية هواوي الصينية في جامعة البلقاء التطبيقية وجرى تدريب (17) من أعضاء الهيئة التدريسية ليتمكنوا من نقل التكنولوجيا والمعرفة وتدريب الطلبة على المهارات بأحدث وسائل التطور التكنولوجي وان الاكاديمية ستدرب (300) شاب خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعزز فرصة حصولهم على عمل في أسواق العمل العالمية.