شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تبدي إعجابها باحتجاجات الشباب حول العالم من أجل حماية المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، إعجابها بالاحتجاجات التي نفذها مئات آلاف الشباب حول العالم من أجل توفير المزيد من سبل حماية المناخ في هذا العام. وقالت الملكةـ 93 عاماًـ التي عاصرت الحرب العالمية الثانية، وهي في مرحلة المراهقة، في خطابها بمناسبة عيد الميلاد:«ربما تختلف التحديات التي يواجهها كثيرون اليوم، عن التحديات التي واجهها جيلي، لكنني معجبة بأن جيلاً جديداً يبذل الجهد على نحو مشابه من الجدية من أجل مطالب مثل حماية بيئتنا أو مناخنا».
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