الرئيس الجزائري يتعهد بالسير على درب قائد الجيش الراحل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالسير على درب الراحل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الذي شيع جثمانه الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء في العاصمة الجزائرية.

وقال تبون، في رسالة رثاء لقائد الجيش الراحل «نم قرير العين أيها الأخ الكريم يا فقيد الجزائر، فالجزائر ستظل شامخة، محروسة مهابة الجانب، وسنبقى على العهد». وأشاد تبون بـ «الحشود العارمة والمشهودة» التي شيعت جثمان صالح إلى مثواه الأخير في «هبة وطنية مؤثرة بالغة المغزى وعميقة الدلالة عبر ربوع الوطن». وأكد أن «الفقيد أحب الجزائر قولاً وفعلاً وسجل في تاريخه المجيد وقفة الشرفاء الأبطال التي حمى بها الشعب، فأنقذت البلاد من أخطر عاصفة في مرحلة من أصعب المراحل في تاريخ الأمة».

وأشار إلى أن «الشعب الجزائري العظيم سيحفظ له في الذاكرة وإلى الأبد مآثره بإجلال وإكبار».