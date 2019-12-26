شكرا لقرائتكم خبر عن 106 هدايا للغوريلا في حديقة حيوان ألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت حديقة الحيوان في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، 106 علب هدايا عيد الميلاد لحيوانات الغوريلا والشمبانزي بمناسبة أعياد الميلاد،

واحتوت الهدايا على فشار وزبيب وحلقات تفاح، وخُبئت بين ألياف الخشب وأوراق جرائد. وبحسب المتحدث باسم حديقة الحيوان، فرحت الحيوانات بالهدايا كثيراً، وتبادلت فتح العبوات، والتهام الحلوى.

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