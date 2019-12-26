مقتل 6 جنود في انفجار سيارة مفخخة في شمال أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها الخميس، مقتل ستة جنود أفغان في إقليم بلخ شمالي البلاد، إثر انفجار سيارة مفخخة. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن بيان صحفي نشرته وزارة شؤون الدفاع، أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من قاعدة عسكرية في وقت مبكر من صباح الخميس، مما أسفر عن مقتل 6 جنود أفغان وإصابة ثلاثة آخرين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

من ناحية أخرى، قتل 15 جندياً أفغانياً على الأقل في واقعة أخرى قبل يومين، في كمين «لطالبان» عند نقطة تفتيش أمنية في منطقة دولت آباد في إقليم بلخ.