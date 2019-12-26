برلمان كوسوفو الجديد يعقد أولى جلساته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد برلمان كوسوفو الجديد أولى جلساته الخميس، على الرغم من الإخفاق في تشكيل حكومة ائتلافية منذ الانتخابات التي أجريت في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ويؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية خلال الجلسة، كما يتم انتخاب رئيس البرلمان ونوابه الخمسة.

ولم يتمكن الحزبان الفائزان بأكبر عدد من المقاعد وهما حزب «فيتيفيندوسي اليساري»، وحزب «الرابطة الديمقراطية لكوسوفو»، من التوصل لاتفاق ائتلاف بسبب الخلاف حول المناصب في الإدارة.إذ يصر كل منهما على أن يكون رئيس كوسوفو من حزبه، عقب انتهاء فترة رئاسة الرئيس الحالي هاشم تقي في 2021. ويشار إلى أن البرلمان هو من ينتخب الرئيس.

وقال زعيم حزب «فيتيفيندوسي»، البين كورتي في رسالة على صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي مساء الأربعاء «عرضنا لحزب الرابطة الديمقراطية انتهى. لا نستطيع ولن نقدم مزيداً من العروض». ويشار إلى أن الحزب يشغل 29 مقعداً في البرلمان، وحزب الرابطة 28 مقعداً من أصل 120 مقعداً. كما يشغل الحزب الديمقراطي الذي ينتمى له تقي، الذي كان جزءاً من جميع الحكومات على مدار الـ12 عاماً الماضية، 24 مقعداً، ولكن تم استبعاده من أي اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي محتمل.