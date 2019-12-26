شكرا لقرائتكم خبر عن «نقص التمويل» يدفع وزير التعليم الإيطالي إلى الاستقالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة «لو ريبوبليكا» الإيطالية، إن وزير التعليم الإيطالي لورينتسو فيورامونتي قدم استقالته من منصبه بسبب «نقص التمويل» الذي تحتاج إليه وزارته. وأفادت الصحيفة بأن الوزير قدم بالفعل استقالته في رسالة إلى رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي.

وكانت أنباء قد ترددت قبل أيام حول استقالة الوزير، وتم إرجاع السبب إلى عدم تمكنه من الحصول على التمويلات اللازمة لتحسين النظام التعليمي.

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