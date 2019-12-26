شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين باكستانيين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الباكستاني الخميس مقتل اثنين على الأقل من جنوده، في تبادل لإطلاق النار مع القوات الهندية في كشمير، في الوقت الذي تستمر فيه التوترات بين الجارتين النوويتين. وقع تبادل إطلاق النار عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم الوادي الواقع في منطقة الهيمالايا إلى شطرين، أحدهما تسيطر عليه باكستان والآخر الهند، ولكن الجانبين يزعمان أحقيتهما في ملكيته بالكامل.
وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني إن الجنود الباكستانيين المنتشرين على الحدود أصيبوا بالرصاص عندما استهدفت القوات الهندية مواقعهم.
ويأتي ذلك بعد مقتل جندي ومدنية من الهنود، في الشطر الهندي من كشمير الأربعاء. وقالت مصادر في وزارة الدفاع الهندية إن «الجيش الهندي رد على القصف العنيف بالمدفعية ومدافع الهاون على طول خط السيطرة في شمال كشمير يوم الأربعاء».
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