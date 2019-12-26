دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Picture Manager لإعادة تسمية الصور والمجلدات بتنسيقات واضحة وقابلة للتخصيص © Tech World قدمت بواسطة

Picture Manager هو تطبيق يستخدم بيانات EXIF ​​الأوليّة بهدف إعادة تسمية الصور وتنظيمها بشكل أكثر دقة.

من المفيد جدًا أن يكون كل شيء مُنظّم في حياتك، ويُعدّ تنظيم هاتفك من الأولويات، تطبيق Picture Manager يُمكِن أن يُساعدك كثيرًا في هذا الشأن، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بصورك، حيث باختصار، مهمة هذا التطبيق الجديد هي إعادة تسمية الصور بتنسيقات التاريخ والوقت المختلفة والبيانات الوصفية EXIF ​​الأخرى مثل طراز الكاميرا والشركة المصنعة وينظمها حسب التاريخ أو حسب الموقع الذي تم التقاطها فيه.

كما ويُوفّر تطبيق Picture Manager الجديد ميزة للقضاء على الصور المكررة وخيار العثور على صور مماثلة، ويمكنك أيضًا إضافة بادئات واستبعاد الكلمات من أسماء الملفات والمجلدات وتحديد رمز الفاصل المفضل وتفضيلات أخرى، وفي السياق ذاته، يسمح محرر EXIF الخاص بالتطبيق ​​بتعديل بيانات تعريف EXIF لكل صورة أو لعدّة صور، مع إمكانية تخصيص التعديلات.

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أخيرًا، يتوفّر تطبيق Picture Manager لنظام تشغيل أندرويد للتحميل مجانًا، على أن بدعم عناصر اختيارية قابلة للشراء، على سبيل المثال، هناك ميزة التنسيقات المخصصة وميزة الـ JobService لإعادة تسمية وتنظيم الصور التي تم التقاطها على الفور، وخيار التكامل مع خدمة تاسكر وأكثر، وفي النهاية، يدعم التطبيق العمل على إصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق PictureManager لمستخدمي نظام أندرويد.

التدوينة تطبيق Picture Manager لإعادة تسمية الصور والمجلدات بتنسيقات واضحة وقابلة للتخصيص ظهرت أولاً على عالم التقنية.