دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع منصة هواوي HMS تضم الآن عدد 45000 تطبيق بديل لتطبيقات جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة هواوي منذ فترة في العمل على تطوير تطبيقات وخدمات بديلة لتطبيقات جوجل لدعم هواتفها الذكية، واليوم تضم منصة هواوي HMS عدد 45000 تطبيق مقابل 3 ملايين تطبيق في منصة جوجل GMS.

قدمت شركة هواوي مجموعة مميزة من إصداراتها من الهواتف الذكية هذا العام، والتي جاءت بتصميم ومواصفات جديدة، إلا أن غياب خدمات وتطبيقات جوجل كان له تأثير واضح على إنتشار هواتف هواوي في الأسواق العالمية.

يتوفر لهواتف هواوي المصدر المفتوح AOSP لنظام الأندوريد، إلا أن جوجل تقدم بعض التطبيقات والخدمات التي لا تتوفر في المصدر المفنوح لمنصة الأندوريد، والتي تشمل تطبيقات الجي ميل، اليوتيوب، إلى جانب جوجل درايف، كروم، خرائط جوجل، وبالرغم من حصول هواوي على تصريح مؤقت إلا أن هذا التصريح لا يشمل خدمات جوجل GMS.

ولقد بدأت شركة هواوي خلال الفترة الماضية في تطوير نظامها الخاص HongMeng OS، الذي يتوفر بالفعل الآن على أجهزة تلفاز ذكية، إلا أن نظام تشغيل الشركة يتطلب بالتأكيد مجموعة من التطبيقات لتكون بديلة لتطبيقات جوجل.

ولقد أطلقت شركة هواوي Huawei HMS لتوفير الخدمات الرئيسية للمستخدمين وذلك لدعم مستخدمي هواتفها الذكية بالمهام الرئيسية التي تميزت بها منصة Google GMS.

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وتشمل خدمات هواوي الآن في Huawei HMS كلاً من Huawei account، وin-app payment، وmessage notifications، من بين خدمات أخرى، وقد بدأت هواوي في 23 من ديسمبر في دفع إصدار تجريبي في السوق الصيني، على أن تشمل التجربة الأولى كلاً من تطبيقي Huawei Mobile Services، وHMSCoreTest.

ومن المقرر أن يعمل هذا الإصدار على إصلاح ومعالجة بعض المشاكل في منصة HMS، وتحسينات آداء المنصة، كما يدعم هذا الإصدار كلاً من خدمات Huawei account، وin-app payment، و Message notification، وwallet بإستقرار وكفاءة أعلى في الآداء.

وتضم منصة Huawei HMS الآن عدد 45000 تطبيق يستخدم HMS cores، كما يضم فريق هواوي مليون مطور في جميع أنحاء العالم، وتخطط الشركة لتخصيص تمويل بقيمة مليار دولار لتطوير منصة HMS.

المصدر

هذا الموضوع منصة هواوي HMS تضم الآن عدد 45000 تطبيق بديل لتطبيقات جوجل ظهر على التقنية بلا حدود.