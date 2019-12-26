القوات المسلحة السودانية تتخذ تدابير احترازية مفاجئة فى محيط القيادة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت القوات المسلحة السودانية ، اتخاذ تدابير احترازية مفاجئة، في محيط القيادة العامة، في الخرطوم.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية ، العميد ركن عامر محمد الحسن، في بيان اليوم الخميس، إن تلك التدابير هدفها "معالجة التأكد من نية البعض التجمع عند شارع "الطابية"، مما لا يتوافق مع رؤية القوات المسلحة بأن يُبعد حرم القيادة العامة، من التجمعات ذات الصبغة السياسية، والتي قد تؤدي لإحداث فوضى في هذه المنطقة العسكرية".
وأشاد البرهان، لدى حضوره حفل تخريج دورتى الدفاع والحرب بأكاديمية نميرى العسكرية العليا، بحضور وزير الدفاع الفريق جمال الدين عمر، بالدور الريادى والطليعى الذى تقوم به القوات المسلحة وتاريخها المتميز بالبطولات والتضحيات والاحترافية.
كما ثمن الدور الكبير، الذى تضطلع به أكاديمية نميرى العسكرية فى التدريب على إدارة الأزمات ووضع الاستراتيجيات والمساعدة فى صنع القرار.
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