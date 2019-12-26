شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: شقيق تميم بن حمد يستولى على أراضى العزب ويرفض تسليمها لمستحقيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن أزمات الشعب القطرى، مازالت تتفاقم دون اهتمام من الحكومة لوضع حلول جذرية تساعد المواطن على تخطيها بل يعمل نظام تميم من أجل مصالحه الخاصة وسط تفشى الفساد والمحسوبية ونهب وإهدار المال العام لصالح النظام ودعم الإرهاب، وأكدت مصادر خاصة لـ "قطريليكس" استيلاء جوعان بن حمدان خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، على أراضى العزب مما جعل النظام يماطل فى تسليمها إلى مستحقيها.

وكشف المواطن حمد لحدان المهندى إهمال الحكومة المستمر على مدار السنوات الخمس الماضية حيث تتكرر دائماً جملة توزيع العزب قريباً فى كل عام ولم يتم التوزيع إلى الآن.



قطريليكس

وتابع المواطن أن تسوية الأرض تكون على حساب المواطن، والدولة لا تتكفل بأى شيء، موضحاً أن هناك آلافاً من العائلات تنتظر منذ سنوات ليكون لها متنفس فى آخِر الأسبوع ولكن قرار الصرف تأخر كثيراً والسبب مجهول.

وبلغ العدد النهائي لطلبات الحصول على العزب 5000 طلب بناء على القائمة النهائية في انتظار قرار التوزيع، كما بلغ عدد الطلبات قيد الانتظار 40 ألف طلب، وتقول الجهات المختصة إنه عند بدء التوزيع ستصل كلَّ صاحبِ طلبٍ تمت الموافقة عليه رسالةٌ نصيةٌ.

وكشف "حسن المهندي"، رئيس قسم شؤون العزب بوزارة البلدية والبيئة، رئيس لجنة شؤون العزب، أن هناك 4000 عزبة موزعة على 9 مجمعات حالية و1015 عزبة جوالة، مؤكداً أنه سيتم تجديد تراخيص العزب الجوالة القديمة ولا يوجد توزيع عزب جوالة جديدة.

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وكان تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، قد كشف عن التاريخ الأسود لـ"جوعان بن حمد"، شقيق أمير الإرهاب تميم بن حمد، وكيف سخر مقدرات شركته "بلدنا"، المالك الرئيسى لها، فى دعم وتمويل الإرهاب المتمثل فى جبهة النصرة، إلى جانب ترهيب المستثمرين القطريين وتهديدهم حال عدم التعامل مع الشركة.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية،:" من شبه أخاه فما ظلم..هذا عهدنا بالعائلة الذى ورث أفرادها الإرهاب كافة صنوفه وأنواعه، وذلك من أجل تحقيق أهدافهم ومطامعهم الشخصية"، مشدداً على أن العائلة الحاكمة فى قطر لا يعنيها القطريين ولا العرب بقدر المحافظة على أموالهم الحرام التى يسرقونها من مقدرات الشعب القطرى.