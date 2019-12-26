شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تغنى فى حفل دبى أوبرا اليوم بالهولوجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف دبي أوبرا، اليوم وغداً فى 26-27 ديسمبر الجارى، ليلة من الطرب العربى الأصيل فى الحفل الهولوجرامى الأول فى الإمارات العربية المتحدة، لكوكب الشرق أم كلثوم، ذلك بصحبة الأوركسترا وبمشاركة حفيدة أم كلثوم ونجمة برنامج «آراب غوت تالنت» سناء نبيل، إذ تودع به عام 2019 بحسب صحيفة البيان الاماراتية .

كما كشفت دبى أوبرا عن برنامجها الحافل في وداع 2019 واستقبال العام الجديد 2020، عن برنامج حافل يتضمّن إنتاجات عالمية المستوى أثارت إعجاب الجماهير حول العالم في الاستعراضات الراقصة، والغناء، والكوميديا. وتقدّم دبي أوبرا لجمهور دبي ثلاث مسرحيات مقتبسة عن روايات عالمية هي خير مثال على دور المسرح في التعبير عن الأدب.

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وبحسب الصحيفة تستقبل دبي أوبرا العام الجديد 2020 مع سهرة من العمر يحييها الفنّان السورى ناصيف زيتون فى أجواء الضيافة الراقية في الهواء الطلق، مع إطلالة رائعة على أكبر عرض للألعاب النارية فى ليلة رأس السنة من وسط مدينة دبى.

وفى 3-4 يناير من العام المقبل، تستقبل دبي أوبرا فرقة البالية الوطنية الجورجية «سوخيشفيلي»، التى تعد واحدة من أشهر فرق الرقص فى العالم، وتحظى بإشادة دولية منذ تأسيسها فى عام 1944 على أيدى الراقصين الشهيرين إيليكو سوخشفيلى ونينو راميشفيلى.

وفى 23-25 من الشهر نفسه، تأخذنا أوبرا دبى فى رحلة مذهلة مع الرقص والسيرك الحديث، ينغمس الجمهور خلالها تماماً في عالم «الأمير الصغير» الكوني والرائع من خلال الديكورات الجميلة والأزياء وتقنية تجسيد الأماكن بالفيديو. بالاستناد إلى الرواية الأصلية للكاتب أنطوان دو سانتيكزوبيري الصادرة عن منشورات غاليمار عام 1945.