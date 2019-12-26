شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية يمثلنى.. لبنانيون يدافعون عن "عون" بهاشتاج جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى يتعرض فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، لهجوم من جانب بعض اللبنانيين، بسبب الأزمات الاقتصادية التي يعيشها البلاد، والمطالب بعزل الحكومة، ظهر في اتجاه معاكس بعض اللبنانيين الذين يدافعون عن الرئيس عون.

واحد من "الهاشتاجات" التي انتشرت في الـ 24 ساعة الماضية على "تويتر"، كان هاشتاج "رئيس الجمهورية يمثلنى"، والذى يدافع الأشخاص الذين تفاعلوا معه عن الرئيس اللبناني ميشال عون.



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أحد المغردين المشاركين فى الهاشتاج قال "الله يطول عمرو اكيد اكيد اكيد يمثلنى"، وقال آخر " إنت القائد، والثائر، والمحارب، لا تتعب لا تستكين، أنت قدوتي، وانت أملي نحو غدٍ أفضل .. لا تكره شيئاً لعله خير لكم، هذه الإنتفاضة بيّنت الكثير بيّنت الحليف من الصديق من الخبيث، لا نريد مستفدين معنا، نريد أوفياء، لا يهمنا الأسماء بقدر الإخلاص والسلام على الخائنين."



أحد المتفاعلين

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وقالت أخرى " هو رئيس الجمهورية كل لبنان هو رئيس الكل و بى الكل هو الرئيس الذى نفتخر به الرجل النظيف المحارب الفساد .. منحبك"، ورابع قال " ﻷنهم اعتادوا على الرئيس أن يأتيهم معلبا .. وموضبا من الخارج .. فإنهم يعيشون حالة الرهبة تجاه رئيس له هيبة الرئاسة .. الجنرال عون بحق جنرال يليق المنصب به"



أحد المغردين

وكان عون قد كلف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية قبل عدة أيام، خلفا لسعد الحريرى رئيس الحكومة السابق، حيث أكد نزيه خياط، عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، أن شرط نجاح رئيس الوزراء اللبنانى المكلف حسان دياب، فى تشكيل حكومته الجديدة يكمن فى أن يثبت استقلاليته عملياً وليس قولا لأن الكتل الثلاث الأساسية التى سمته هى الثنائى الشيعى وكتلة رئيس الجمهورية المتحالفة معهما.