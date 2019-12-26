شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كسوف حلقى فى اليمن والمساجد تؤدى الصلاة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت كثير من المساجد بغالبية محافظات اليمن صلاة الكسوف بعد أن أشرقت الشمس بكسوف حلقي على العديد من المناطق، حيث شهدت اليمن وغالبية دول الخليج بالمنطقة صباح اليوم الخميس، كسوف حلقي للشمس، ويعد كسوف الشمس ظاهرة طبيعية حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.





وشهدت اليمن والسعودية والإمارات ومنطقة الخليج مع بزوغ أشعة شمس اليوم الخميس كسوف حلقي وبعضها جزئي.





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وحول تلك الظاهرة، أوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة أن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره نحو 155 كم يبدأ من شرق السعودية مروراً بقطر، ثم الإمارات، ثم سلطنة عمان، ثم يكمل مساره في المحيط الهندي، وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشاهد الحدث ككسوف حلقي، إلا أن باقي مناطق الخليج ستتمكّن من رؤيته ككسوف جزئي.





وأشار "عودة" إلى أن المناطق التي ستشهد الكسوف الحلقي ستتمكن من رؤية ومتابعة ظواهر نادرة ومميزة، فعند اكتمال ونهاية الكسوف الحلقي يمكن رؤية ظاهرة تسمى حبيبات بيلي، فحواف القمر ليست حادة بل عبارة عن تعرجات ونتوءات بسبب جبال ووديان القمر التي تقع على حافته، فعند اكتمال الكسوف الحلقي تصل أشعة الشمس إلينا من خلال وديان القمر، وبالتالي تظهر حبيبات مضيئة على حافة القمر.



