الجيش السوداني يغلق الطرق إلى مقر قيادته بشكل "مفاجئ"

الخرطوم/ الخليج 365

أعلن الجيش السوداني، الخميس، إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة بالخرطوم، في إطار "تدابير احترازية مفاجئة".

وقال المتحدث باسم الجيش عامر محمد الحسن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن إغلاق الطريق المؤدي إلى القيادة العامة يأتي في إطار "تدابير احترازية مفاجئة".

وأضاف، "الإغلاق يأتي لمعالجة تأكد نية البعض في التجمع على شارع الطابية، مما لا يتوافق مع رؤية القوات المسلحة بأن يبعد حرم القيادة العامة عن التجمعات ذات الصبغة السياسية والتي قد تؤدي لإحداث فوضى في هذه المنطقة العسكرية".

وفوجئ المواطنون منذ الصباح الباكر، بإغلاق الجيش للطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة، دون إعلان مسبق، كما جرت العادة، ما أدى إلى تكدس السيارات وسط العاصمة الخرطوم، وفق مراسل الخليج 365.

Advertisements

كما تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن إحباط محاولة انقلابية فجر اليوم الخميس، دون الاستناد إلى أي مصادر أو معلومات رسمية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.



وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.