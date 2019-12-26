الحوثيون: التحالف يحتجز 11 سفينة نفط بميناء جازان السعودي

اليمن/ الخليج 365

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، إن التحالف العربي يحتجز 11 سفينة نفط ويمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن شركة النفط الواقعة تحت سلطة الحوثيين بالعاصمة صنعاء، نقلته وسائل إعلام تتبع الجماعة.

وقال البيان، نقلا عن مصدر مسؤول بالشركة (لم يسمه) إن "قوى العدوان (التحالف العربي) تواصل احتجاز 11 ناقلة نفط بميناء جازان السعودي وهي تحمل تصاريح عبور أممية".

وأضاف أن التحالف يتعمد احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة "إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم".

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ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول الأمر.

وسبق أن حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي، مسؤولية عدم وصول السفن بوقتها، لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.