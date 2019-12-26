غزة...تعليق مسيرات "العودة" حتى نهاية مارس القادم

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الخميس، تعليق تنظيمها حتى نهاية 30 مارس/ آذار القادم.



وقالت الهيئة، إنها قررت تنظيم المسيرات الحدودية بشكل شهري خلال عام 2020 بدءا من 30 مارس/ آذار القادم؛ بعد أن كانت تُنظم أسبوعيا.

وقال يسري درويش، عضو الهيئة (تضم الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة "فتح")، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة:" قررت الهيئة وبعد جولة نقاش امتدت لأسابيع، اعتماد برنامج المسيرات من خلال تنظيمها شهريا، وكلما احتجنا للتواجد الجماهيري، وفي المناسبات الوطنية".

وبيّن درويش أن فعاليات المسيرات سيتم تعليقها بدءا من يوم الجمعة (3 يناير/ كانون ثاني)، وحتّى 30 من مارس/ آذار المقبل، فيما سيتم تنظيمها الجمعة (27 ديسمبر/كانون أول الجاري).

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وقال عن ذلك:" سيتم استثمار هذه الفترة الزمنية لتشكيل حالة استعداد عالية والتحشيد والتحضير لليوم التاريخي، ذكرى يوم الأرض".

وأوضح أن هذا القرار جاء وفق "تقديرات الهيئة، التي تنطلق من مصلحة الشعب الفلسطيني ومراعاة لظروفه".

واستكمل قائلاً:" على مدار 36 أسبوعا من ملحمة نضالية، حققت مسيرات العودة جملة من الأهداف أبرزها إعادة إحياء حق العودة في نفوس الجماهير، وكسر عنجهية الاحتلال (...) وإيجاد البيئة السياسية لإفشال مشاريع تصفية القضية".

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك الفلسطينيون في هذه المسيرات، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع، وبعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

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