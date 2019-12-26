لحماية المدنيين.. القوات التركية تواصل التفتيش بمناطق "نبع السلام"

أنقرة/الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع التركية على استمرار أعمال التفتيش في نقاط مراقبة على طرق مناطق عملية "نبع السلام" في سوريا.

ونشرت الوزارة تغريدة في موقع "تويتر" الخميس، حول استمرار الأنشطة المتخذة للحفاظ على أمن المدنيين في المناطق المحررة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك".

وجاء في التغريدة: "يواصل جنودنا أعمال التفتيش في نقاط المراقبة على طرق في مناطق عملية نبع السلام للحفاظ على أرواح أشقائنا السورييين وحماية ممتلكاتهم".

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وأرفقت الوزاراة تغريدتها بمقطع مسجل يظهر قيام الجنود بأعمال التفتيش وتقديمهم مشروبات ساخنة للمارة.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الدفاع التركية، إنشاء نقاط مراقبة على طرق منطقة عملية "نبع السلام" في سوريا، لمنع استهداف تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، المدنيين بالسيارات المفخخة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.