«التعليم» تنفي عودة مادتي الخط والإملاء للمرحلة الابتدائية

صحيفة الخليج الالكترونية

نفت وزارة التعليم، الأنباء المتداولة حول عودة الخط والإملاء كمادتين منفصلتين للمرحلة الابتدائية وحذفهما من كتاب «لغتي» المقرر على طلاب تلك المرحلة، وأكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، في تصريحات صحفية، أن الإملاء والخط هما مهارتان أساسيتان في كتاب «لغتي»

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت خلال الساعات الماضية، أخبارًا تزعم عودة الخط والإملاء للمرحلة الابتدائية كمادتين منفصلتين، وطرح المغردون تساؤلات حول مصير مواد الخط والإملاء بكتاب «لغتي» المقرر على الطلبة.