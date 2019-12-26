«الصحة» تمدد فترة التقديم على 2942 وظيفة إلى الثلاثاء القادم

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تمديد فترة استقبال الطلبات على الوظائف الصحية التي أعلنت عنها في وقت سابق.

وذكرت الوازرة -عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- أنه تم تمديد فترة إعلان الوظائف الصحية إلى يوم الثلاثاء القادم 31 ديسمبر 2020م، متمنيةً التوفيق للجميع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، عن توافر (2942) وظيفة بمسميي «صيدلي وأخصائي غير طبيب» (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

وطالبت الوزارة من يرغب بالتقدم على تلك الوظائف، التسجيل في منصة التوظيف، عبر هذا الرابط