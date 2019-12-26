‏أردوغان: في الثامن من يناير ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا

صحيفة الخليج الالكترونية

توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: “من المتوقع أن نمرر تفويض إرسال جنود إلى ليبيا من البرلمان في 8 – 9 يناير لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية”.