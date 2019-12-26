أردوغان: اتفقت مع تونس على دعم السراج

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه اتفق مع نظيره التونسي قيس سعيد على دعم حكومة طرابلس في ليبيا التي يقودها فائز السراج.
وكرر أردوغان تصريحه بأن تركيا سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة السراج ذلك، وذلك بعد يوم واحد من زيارته إلى تونس ولقائه رئيسها الجديد قيس سعيد.
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