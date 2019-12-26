عباس: «إسرائيل» لا تريد السماح بإجراء الانتخابات بالقدس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن «إسرائيل» لا تريد أن تجرى الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة، مجدداً إصرار الفلسطينيين على هذه الانتخابات في المدينة المحتلة. وأضاف في عشاء عيد الميلاد في دير الفرنسيسكان بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية «أن الانتخابات التشريعية والرئاسية معطلتان منذ 2006 لأسباب كثيرة، لذا دعونا إلى انتخابات تشريعية أولاً ومن ثم رئاسية».

وأكد: «أن جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على ما نحن موافقون عليه، لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جداً، وهي إجراء الانتخابات في القدس».

وتابع: «دولة الاحتلال لا تريد أن تجرى الانتخابات في القدس، ونحن نقول يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصلت هذه الموافقة سنصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لأنها بالنسبة لنا مهمة لترميم ديمقراطيتنا، فلا يمكن أن نبقى طوال هذا الوقت من دون انتخابات ومن دون ديمقراطية، نحن نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بتحرير فلسطين قريباً إن شاء الله». وكان عباس، قد حضر قداس منتصف ليل الأربعاء في كنيسة القديسة كاترينا بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، احتفالاً بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي.

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» والمتحدث باسمها أسامة القواسمي أن إجراء الانتخابات من دون القدس يعني الانزلاق في «صفقة العار الصهيوأمريكية، والإقرار والاعتراف بالقرارات الباطلة». وقال: إن «قضية القدس ليست لعبة أو ملفاً يقبل التأويل والتفسير الحزبي، وإنما قضية وطنية مقدسة لا نقبل أن تخضع لمسار الابتزاز والضغط من الأقرباء والأعداء، وهي قضية الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية».

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه في حال تم إجراء الانتخابات. ونقل الإعلام الفلسطيني عن عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» حاتم عبدالقادر، قوله إن «الأسير مروان البرغوثي حسم قراره بالترشح لسباق الرئاسة في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن المواقف الأخرى». واعتبر عبدالقادر أن «البرغوثي هو الأوفر حظاً من داخل حركة فتح في حال أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم ترشحه»، معرباً عن أمله في «أن يكون هناك مرشح واحد لحركة فتح».

وكشف أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح عن وجود خطة في حال رفضت «إسرائيل» إجراء الانتخابات العامة في القدس. وأكد أنه يجري التشاور مع عديد الدول والأطراف الإقليمية والعربية والمؤسسات الدولية إلى جانب تدخلات سياسية وبرلمانية للضغط على «إسرائيل» لإجراء الانتخابات بالقدس. وأكد، أن القيادة وكافة مؤسسات منظمة التحرير تبذل جهوداً حثيثة مع مختلف دول العالم لإجراء الانتخابات في القدس، مشيراً إلى أنها ستكون معركة واضحة وقوية وستخسرها «إسرائيل».

وأجمع مسؤولون سياسيون في الفصائل الفلسطينية، على ضرورة إنجاز الانتخابات، باعتبارها طريقاً لطي صفحة الانقسام، وتجديد الشرعيات وإعادة الاعتبار للديمقراطية الفلسطينية، مشددين على ضرورة تضافر الجهود لإفشال سياسة التعطيل «الإسرائيلية». وأكد المتحدثون، خلال مؤتمر عقده بيت الصحافة في فلسطين بعنوان «الانتخابات الفلسطينية خطوة على طريق الوحدة الوطنية» بمدينة غزة، ضرورة إجراء الانتخابات في القدس، وتوفير كل الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة والتزام الجميع بنتائجها.(وكالات)