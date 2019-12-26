شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز: "العاصفة لولو" تتسبب فى انهيار جزء من مقبرة اليهود ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" مقاطع فيديو لأمطار غزيرة ورياح تضرب لبنان و تسببت في أضرار في العاصمة بيروت، حيث تسببت الامطار الغزيرة في انهيار أجزاء من المقبرة اليهودية التي تقع في منطقة " السوديكو"، وأفاد موقع " سكاي نيوز " بأن الطرق الرئيسية في البلاد امتلأت بمياه الأمطار والصرف الصحي، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في كل من خلدة جنوب بيروت وطريق المطار، وفي الضبية والدورة وجونيه شمال العاصمة.

وفي منطقة السان سيمون في الجناح جنوب بيروت، أدت الأمطار الغزيرة وارتفاع الموج إلى إغراق البيوت فيها، وناشد السكان الأجهزة الرسمية طوال الليل بعد دخول المياه إلى بيوتهم.

وتعد منطقة السان سيمون واحدة من أفقر المناطق في بيروت، وتعاني سوء الخدمات والبناء غير القانوني في منطقة قريبة من شاطئ البحر.

وأدى التساقط الكثيف للأمطار خلال الليل، إلى انهيارات على عدة طرق في الشمال والجنوب والبقاع اللبناني.

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وذكرت مواقع محلية أن هناك عاصفة يطلق عليها " لولو " تضرب لبنان منذ مساء الثلاثاء وتسببت في أضرار في بعض المناطق بالعاصمة بيروت

ففي بيروت، انهار جزء من المقبرة اليهودية في منطقة السوديكو، وهي مقبرة تاريخية في المدينة، إذ أدى هطول الأمطار إلى سقوط الجدار الدي يحميها، وتهدم عدد من المقابر على جانب الطريق، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لانهيار المقبرة جراء الامطار الغزيرة والرياح

كما أدى ارتفاع الموجه في بيروت إلى انهيار جزء من الحواجز التي تفصل الكورنيش البحري عن الشاطئ، وتسببت غزارة الأمطار التي تساقطت ليلا، بانهيارات صخرية وترابية، أُغلق إثرها طريق في حامات شمال لبنان، بشكل جزئي.