شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظاً على بطارية هاتفك الذكي.. تجنب هذه الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد خبير في تكنولوجيا الهواتف الذكية، أن ترك الهاتف الذكي، للشحن طوال الليل ولا يتم فصله عن الشحن بعد أن يصل إلى 100%، يؤدي إلى تقليل فاعلية وإنتاجية البطارية.

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وأوضح دومينيك شولت، مدير شركة “BatterieIngenieure” الألمانية أن إنتاجية بطارية الهاتف الذكي تقل بشكل أبطأ عند مستوى شحن يبلغ 30- 5%. في الوقت نفسه، نصح بشحن الأجهزة -على سبيل المثال- في الصباح.

وتتعرض جميع بطاريات الليثيوم أيون بطريقة أو بأخرى إلى “التقدم في السن”؛ بسبب التغيرات في التركيب الكيميائي؛ وبالتالي لها فترة خدمة محدودة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون لاهتمامك ببطارية هاتفك الذكي أي تأثير ملحوظ في حالة تغيير الجهاز كل عامين أو أقل.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الموقع التكنولوجي “Hi- Tech Mail.ru”، دميتري ريابين، “سبوتنيك عربي”، بأن شحن الهاتف الذكي بنسبة 100%، وكذلك تفريغ البطارية بالكامل، يقلل من عمر البطارية.