«الأرصاد» تتوقع خريطة الطقس لـ6 مناطق بالمملكة اليوم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن ملامح أجواء الخميس في 6 مناطق بالمملكة وذلك عبر عدة تنبيهات تقاسمتها حالات الأمطار الرعدية والرياح والأتربة وتتواصل الحالات المناخية إلى أوقات متفاوتة اليوم، حيث تنتهي ثلاث حالات في الرابعة من عصر اليوم فيما تنتهي الحالات الثلاث الأخرى عند الثامنة مساءً.
البداية من جازان، حيث صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية، مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بأبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا.
وفى “الباحة” صدر تنبيه وإنذار من جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بالباحة وبلجرشي.
أما “عسير” فقد صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، بأبها، وتنومة، والخميس، ورجال ألمع، ومحايل.
وفى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ، صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى الرابعة مساء اليوم، بالبدع، وتبوك، وتيماء، وضباء و بالقريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل. بالعويقيلة، ورفحاء، وطريف، وعرعر.
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