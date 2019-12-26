شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من وزارة النقل بشأن الحركة المرورية على طريق «مكة- جدة» السريع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة النقل عن البدء في تنفيذ أعمال مشروع تقاطع الدائري الثاني على طريق “مكة – جدة السريع “، وذلك يوم الاثنين المقبل. وأوضحت “النقل” أنه سيتم توجيه الحركة المرورية يوم الاثنين المقبل على طريق (مكة – جدة ) السريع بين تقاطع المدينة الطبية للحرس الوطني وكوبري الأمير فواز للبدء في تنفيذ أعمال مشروع تقاطع الدائري الثاني بجدة.

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