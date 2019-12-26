شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتبرع بكليته لابنه لإنهاء معاناته مع الغسيل الكلوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

في بادرة أبوية نبيلة ساعد مواطن بجدة على إنهاء معاناة ابنه “12 عامًا” مع الغسيل الكلوي، وذلك بعد تبرعه له بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، إذ كان الابن يعاني مع الغسيل الكلى.

وقد تبرع المواطن “محمد عبدالله بن هندي المنبهي الشهراني” بكليته لابنه “عبدالله”، منهياً معاناته مع الغسيل الكلوي الذي سبب له الكثير من التعب طوال الفترة الماضية.

وخضع “الشهراني” للفحوصات اللازمة بالمستشفى التخصصي بالرياض قبل عملية زراعة الكلية، بعدما قرر التبرع بإحدى كليتيه لفلذة كبده، وتكللت العملية بالنجاح.