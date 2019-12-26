شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع خريطة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، عن الأجواء المتوقعة خلال إجازة نهاية الأسبوع على مناطق المملكة.

وقال الحصيني في سلسلة من التغريدات عبر “تويتر”: “طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت متوقع، معتدل نهارًا بارد ليلًا وبارد جدًّا خارج المدن على: (المدينة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، مكة، الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر) يميل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا”.

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وأضاف: “الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، تحتاجون خيمة وملابس شتوية ثقيلة.. والرياح متوقع -إلا أن يصرفها الله- رياح من خفيفة إلى متوسطة على مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم نهارًا، لا تمنع التنزه أو الكشتة.. ورياح من متوسطة إلى قوية اليوم الخميس على الشمالية والجوف وتبوك”.

وتابع قائلاً: “رياح من خفيفة إلى متوسطة اليوم الخميس على مكة وجدة حائل وشمال المدينة وغرب القصيم.. والجمعة رياح من متوسطة إلى قوية على الشمالية والجوف وتبوك، ورياح من خفيفة إلى متوسطة على حائل والقصيم والمدينة ومكة وشمال وغرب منطقة الرياض”.

واختتم الحصيني تغريداته قائلاً: “السبت متوقع أن تكون باردة ليلًا وباردة جدًّا خارج المدن على معظم مدن المملكة معتدلة نهارًا، مكة والساحل من جدة إلى جازان يميل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا، وأفضل يوم للتنزه يوم السبت بإذن الله، متوقع أمطار أو مطر ثلجي على أقصى الشمالية ومرتفعات تبوك وجنوب غرب المملكة والشام وعمان، بإذن الله”.