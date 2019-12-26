احذز.. الأرق يهدد صحة الانسان!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
الحقيقة ان قلة النوم تسبب عدة مشاكل صحية و الأرق يهدد صحة الانسان لذلك من الواجب ضبط توقيت النوم الطبيعي و عدم اجهاد النفس على الاستيقاظ لمدة طويلة.
فوائد الموز:
ان تناول الموز مفيد في محاربة الارق لانه يحتوي على حمض اميني يسمى التريبتوفان الذي يرفع معدل السيرتونين وهو الهرمون العصبي المنظم للنوم.كما انه يضبط شهيتك . إن المعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم الموجودة في هذه الفاكهة تساعد على النوم.
فوائد القرفة:
يحتوي هذا التابل على فوائد الزيوت الاساسية مثل الايجينول وهي تركيبة كيميائية تعطي الرائحة الحلوة له. كما تحتوي القرفة على كميات جيدة جدا من الفيتامين A والنياسين والبنتوثنيك اسيد والبيرودوكسين. من فوائد القرفة انها تخفف من مشاكل الدورة الدموية والهضم التي تعيق النوم.
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