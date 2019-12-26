شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا يفعل عصير البصل والعسل للشعر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 هل جربت هذا العلاج من قبل؟ حان الوقت لتتعرفي عليه؟

المكونات : بصلة عسل سكين خلاط مصفاة إناء ملعقة الاختلاط ملاعق Advertisements زيت أساسي من اختيارك الطريقة : 1- تقشير وتقطيع البصل ويوضع في الخلاط 2- وضع عجينة البصل في مصفاة واضغط عليها لاستخراج العصير باستخدام ملعقة. 3- إضافة 1-2 ملاعق صغيرة من العسل إلى عصير البصل. 4- اختياريا، إضافة بضع قطرات من الزيت العطري مثل زيت اللافندر. تدليك بقع صلعاء أو كامل فروة الرأس مع هذا الخليط. تغطية شعرك مع قبعة الدش ويترك على الأقل لمدة 30 دقيقة. شطف شعرك اتبع هذا العلاج يوميا لبضعة أشهر.

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