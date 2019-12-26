معركة العمالقة.. أفضل 8 هواتف لجميع الفئات في 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © أفضل 8 هواتف لجميع الفئات في 2019 شاومي مي نوت 10

كتب- وكالات: © 7T ون بلس 7T ون بلس

أوشكت 2019، على الانتهاء، وعلى الرغم من أنها لم تكن الأفضل على مستوى مبيعات الهواتف الذكية، فإن المعركة بين الكبار كانت الأكثر سخونة. © x2 pro ريلمي x2 pro ريلمي

لم يتغير الترتيب تقريبا بين الشركات الخمس الكبرى سامسونج وهواوي وآبل وشاومي وأوبو، غير أن اختيارات الجمهور للهواتف الأفضل شهدت مفاجآت كبيرة.

ووفقا لموقع gsmarena، المتخصص في الهواتف الذكية، اختار الجمهور الأفضل في كل فئة على النحو التالي:

أفضل هاتف رائد

باكتساح فاز سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس بلقب الأفضل في فئة الهواتف الرائدة الذي وصفه الجمهور بأنه الأفضل في المجمل خاصة في جودة التصنيع والإمكانات والمظهر. © 9T شاومي مي 9T شاومي مي

ويباع الهاتف في مصر بنحو 17500 جنيه.

قاتل الهواتف الرائدة

بعد منافسة شرسة مع شاومي، استحق ريلمي x2 pro، لقب قاتل الهواتف الرائدة فهو يجمع بين السعر المقبول والإمكانات المذهلة. © أسوس زينفون 6 أسوس زينفون 6

ولا يتوافر الهاتف في السوق المصرية لكنه يباع عالميا بسعر يعادل نحو 7200 جنيه مصري.

ملك الكاميرا

على الرغم من أنه أُطلق في الأسواق العالمية قبل نحو شهرين فقط، نجح هاتف شاومي مي نوت 10، في انتزاع صدارة الأفضل في فئة الكاميرات بفضل عدسته الخلفية التي تأتي بدقة 108 ميجابكسل.

ولم يتوافر الهاتف في مصر حتى الآن ومن المتوقع أن يبلغ سعره نحو 7500 جنيه مصري. © أسوس روج فون 2 أسوس روج فون 2

هاتف الألعاب

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بفضل معالجه الجبار سنابدراجون 855 بلس، وذاكراة الرام التي تصل إلى 12 جيجا، انتزع أسوس روج فون 2، صدارة الهواتف المخصصة لهواة الألعاب.

ولا يتوافر في السوق المصري سوى نسخة الـ 8 جيجا رام، وتباع بنحو 12 ألف جنيه. © جالاكسي نوت 10 بلس جالاكسي نوت 10 بلس

بطل البطارية

على الرغم من تعدد الهواتف ذات البطاريات الجبارة، ينفرد آسوس زينفون 6 بأفضل أداء لبطاريته التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير بفضل معالجه سنابدراجون 855 القادر على تنظيم الاستهلاك بشكل رائع. © 9C شاومي مي 9C شاومي مي

والهاتف غير متوفر في السوق المصرية لكنه يباع عالميا بسعر يعادل نحو 9 آلاف جنيه.

الهاتف المدمج

يجسد مي 9C هذا الهاتف الخلطة السحرية لشاومي في تقديم أفضل المواصفات بأقل سعر، ويقدم أفضل تجربة تصوير في هذه الفئة

ولا يتوافر الهاتف في السوق المصرية لكنه يباع في الخارج بسعر يعادل أقل من 3000 جنيه مصري.

الهاتف المكتسح

اكتسح هاتف ون بلس 7T، جميع قوائم الأفضل، ويوصف بأنه الهاتف المثالي في كل شيء تقريبا متفوقا على هواتف سامسونج وآيفون الرائدة.

ويباع الهاتف في مصر بنحو 10500 جنيه.

ملك الفئة المتوسطة

مجددا تظهر شاومي في قوائم الأفضل بهاتف مي 9T، متفوقا على ريلمي X2 بفارق طفيف، ليستحق لقب ملك الفئة المتوسطة الشامل.

ويباع الهاتف في مصر بنحو 6 آلاف جنيه.