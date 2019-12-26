لبنان يدخل «غينيس» بـ120 ألف عبوة بلاستيكية

دبي - بواسطة محمد فارس مع بداية كل عام ميلادي جديد، تتبارى العديد من الدول في بناء أكبر شجرة «كريسماس» في الاحتفاء بهذه المناسبة، إلا أن الشجرة التي شيدت هذا العام في بلدة شكا شمال لبنان، اقتنصت رقما قياسيا جديدا، ما منحها حق التسجيل في موسوعة «غينيس» العالمية، بعد بناء شجرة بلغ ارتفاعها 28.

5 متر، صنعت باستخدام 120 ألف عبوة مياه بلاستيكية، لتتخطى بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم «المكسيك»، التي صنعت سابقا شجرة مماثلة أقل طولا، باستخدام 98 ألف عبوة بلاستيكية، ووفق RT، استغرق تجميع هذه القطعة الفنية نحو 20 يوما، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والأهالي وبجهودهم الذاتية.

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